Castellabate, incendio presso il sentiero naturalistico “La Grotta”: Protezione Civile a lavoro

Nella serata di giovedì, a San Marco di Castellabate, è divampato un incendio nei pressi del noto sentiero naturalistico “La Grotta”, a due passi dal mare e nell’area dove è presente una zona fitness a cielo aperto.

Fiamme domate

Provvidenziale è stato l’intervento da parte della Protezione Civile Cilento-Castellabate, e gli uomini della Protezione Civile comunale che si sono messi subito a lavoro per domare le fiamme ed evitare il peggio.

Resta ancora da capire come l’incendio, non così vasto, si sia sviluppato. Non si esclude l’ipotesi dolosa.