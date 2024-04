Salernitana Women: successo sul Montespaccato

Torna al successo la Salernitana Women che regola per 1-0 il Montespaccato. Granata in attacco al 2’ con Olivieri che trova Colonnese che schiaccia però tra le braccia di Pucova. Padrone di casa ancora pericolose con Olivieri che al 19’ calcia non troppo lontano dai pali laziali. Al 34’ il capitano, su assist di Cuomo, trova invece il vantaggio insaccando imparabilmente sul palo più lontano. Subito dopo raddoppio annullato a Colonnese con la prima frazione che si chiude così 1-0. Nella ripresa ci prova sugli sviluppi di un corner Cozzolino mentre il Montespaccato chiama all’intervento Pascale presente su un tiro-cross velenoso di Sciarretti. Poco dopo tentativo di Cuomo da 30 metri controllato da Pucova come fa sul fronte opposto Pascale sul destro di Hellie chiuso in angolo. La gara scorre sino alle battute finali dove le granata contengono le sfuriate ospiti cercando il raddoppio in contropiede: finisce così 1-0.

Il tabellino Salernitana Women- Montespaccato

Salernitana-Montespaccato 1-0

Reti: Olivieri 34’ pt

Salernitana: Pascale, Apicella, Cozzolino, Sorrentino, Calvanese (34’ st Ferrentino), Mazza, Falivene, Colonnese (16’ st Donnarumma), Longo, Olivieri (41’ st Tulimieri), Cuomo. All. De Risi

A disposizione: Giurbino, Di Santi, Apadula, Genovese, D’Orso, Marino.

Montespaccato: Pucova, Ponzio, Fava, Angelini (16’ st Hellie), Spagnuolo, Sciarretti (18’ Compostella), Sperati (15’ st Verrecchia), Santacroce, De Pasquali (35’ pt Fortunati), Angelone (19’ st Galluzzi), Merigliano All. Mengoni

A disposizione: Compostella, Dessi, Mari.

Arbitro: Loris Graziano (Sez. Rossano) Assistenti: Giovanni Santoriello (Sez. Nocera Inferiore) – Orazio Nicodemo (Sez. Sapri)

Note Ammonite: Merigliano Corner: 3-3 Recupero: 2’ pt, 5’ st.

Valentina De Risi: “Successo importante che ripaga il lavoro di questo gruppo”

“La squadra credo abbia fatto un’ottima partita, l’abbiamo preparata bene ed ero convinta che un eventuale vittoria oggi potesse significare molto in ottica salvezza. Sono contenta di quanto ho visto e di quanto hanno fatto le ragazze. Loro sono state tutte all’altezza e tutte hanno dato il massimo, sono veramente molto orgogliosa di quello che hanno fatto soprattutto sotto l’aspetto agonistico. Non posso rimproverare davvero nulla a questo gruppo. Sono arrivati dei punti dopo un periodo un po’ sfortunato viste le sconfitte con Frosinone e Lecce dove qualcosa in più poteva arrivare. Oggi le ragazze hanno voluto a tutti i costi questa vittoria e l’hanno meritata, per quello che stanno facendo dall’inizio dell’anno. Restano ancora sei partite per centrare la permanenza in categoria aritmetica che sarebbe il giusto premio per un anno lungo ed intenso. Non possiamo mollare ma conquistare i punti che ancora mancano”.