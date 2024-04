Salernitana Women: ripresa fatale con il Frosinone

Non sorride il 24° turno di campionato alla Salernitana Women sconfitta per 2-0 a Ferrentino dal

Frosinone: tra le ragazze di coach De Risi esordio dal primo minuto per la neoarrivata Erika Mazza.

Avvio di gara di marca ciociara con le ospiti a controllare. Con il passare dei minuti il forcing delle

padrone di casa si alza ma Pascale si fa trovare pronta sui tentativi vari di Spagnoli, Sgambato, Natali

e Cacchioni. La prima frazione si conclude così 0-0.

In avvio di ripresa, però, le laziali passano al 3’ con Spagnoli che sfrutta un cross dalla destra dopo

una ripartenza battendo da pochi passi alle spalle di Pascale. La Salernitana risponde con la

combinazione Olivieri-Cuomo con la numero 9 al tiro bloccato da Ruotolo.

Il Frosinone sfiora, al quarto d’ora, il raddoppio con una doppia traversa dove prima il legno è colpito

dalla battuta di Sgambato, deviata da Pascale, e poi sulla ribattuta di Spagnoli. Le ospiti provano a

farsi vedere con tre angoli di fila che non trovano i pali difesi da Ruotolo. Al 27’ il Frosinone, invece,

centra il raddoppio in ripartenza con Tata che deposita nel sacco da distanza ravvicinata. Nel finale di

gara la Salernitana cerca di alzare il baricentro senza trovare però la rete che riapre il match.

Il tabellino di Frosinone-Salernitana Women

Frosinone-Salernitana Women 2-0

Reti: 3’ st Spagnoli 27’ st Tata

Frosinone: Ruotolo, Silvi, Bevilacqua, Natali (43’ st Conti), Tata (45’ st Carioni),

Makulova (32’ st Antonucci), Stebel, Zavarese (38’ st Bartolini), Cacchioni,

Sgambato, Spagnoli (40’ st Martella). All. Foglietta

A disposizione: Zuliani, Copia, Mendolicchio, Leoni

Salernitana: Pascale, Sorrentino, Calvanese (25’ st D’Orso), Apicella (45’ st

Giurbino), Cozzolino, Mazza, Falivene, Genovese (8’ st Donnarumma), Colonnese

(17’ st Marino), Cuomo (31’ st Ferrentino), Olivieri. All. De Risi

A disposizione: Fusco, Di Santi, Apadula, Apolito.

Note Arbitro: Andrea Senes (Sez. Cagliari)

Assistenti: Nicolo’ Mastrogiacomo (Sez. Frosinone) – Erika Improta (Sez. Frosinone)

Ammonite: Zavarese Corner: 7-3 Recupero: 0’ pt, 4’ st.