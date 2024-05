Bellosguardo e Vale dell’Angelo verso le elezioni: le prime indiscrezione

Tra i comuni dell’entroterra cilentano chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale ci sono Bellosguardo e Valle dell’Angelo.

Valle dell’Angelo

A Valle dell’Angelo, tra i comuni meno popolosi della Campania, nonostante l’esiguo numero di abitanti, circa 230 stando agli ultimi dati, sembra che l’imminente campagna elettorale sia molto competitiva.

Da un lato potrebbe esserci Salvatore Angelo Iannuzzi, sindaco uscente che, in caso di vittoria, sarebbe al suo terzo mandato consecutivo e al suo quinto mandato da primo cittadino di Valle dell’Angelo, dall’altro una compagine composta, per la maggior parte, da giovani, guidata dal 38enne Jacopo Altomira.

Se la candidatura di Iannuzzi dovesse essere confermata, al momento non vi è nessuna ufficialità, ma le voci di paese sembrano confermare l’entrata in gioco dell’attuale sindaco, i nomi dei candidati potrebbero essere gli stessi che hanno composto la lista presentata per le scorse elezioni, con pochissime variazioni.

“Valle dell’Angelo Futura” è, invece, il nome della lista guidata da Altomira. Una lista, a quanto pare, già completa, ma di cui sono stati resi noti, al momento, solo i nomi di due dei candidati ossia Domenico De Vita e Francesco Mastrandrea che, avendo più anni rispetto agli altri candidati, sono quelli con più esperienze relative alla vita nel borgo.

Altomira ha vissuto a lungo a Monteroni D’Albia, un comune della Toscana, dove ha anche accumulato una notevole esperienza politica sia come assessore alla cultura, sia come consigliere comunale. Si è trasferito a Valle dell’Angelo da cinque anni e ha deciso di investire nel borgo cilentano aprendo un’azienda agricola e occupandosi di agricoltura e ospitalità, Valle dell’Angelo è il comune di origine della madre.

Iannuzzi, classe 1967, medico di professione, è stato per quattro mandati sindaco di Valle dell’Angelo ed ha ricoperto cariche politiche anche in altri enti. In passato è stato anche consigliere provinciale.

Bellosguardo

Più popoloso di Valle dell’Angelo, ma da cui, al momento, sono trapelate meno notizie riguardo alle imminenti elezioni amministrative, il vicino comune di Bellosguardo.

Poco più di settecento gli abitanti di Bellosguardo e, stando ancora alle voci di paese, sembrerebbe che, per queste amministrative, solo una compagine à pronta ad accogliere la sfida elettorale 2024, ossia quella guidata dal sindaco uscente, Giuseppe Parente che, in caso di vittoria, sarebbe al suo quarto mandato consecutivo da primo cittadino.

Se la candidatura di Parente dovesse essere ufficializzata a far parte della sua squadra dovrebbero essere gli stessi candidati dell’ultima tornata elettorale, con pochissime eccezioni.

Attualmente nessuno si è fatto avanti per sfidare Parente e se la situazione non dovesse variare fino alla consegna delle liste, fissata per sabato 11 maggio, l’unica sfida per il primo cittadino storico di Bellosguardo sarebbe quella del quorum.