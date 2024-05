Tassa d’imbarco e approdi, queste le tematiche al centro della lunga riunione che ieri mattina si è svolta in prefettura a Salerno e presieduta dal prefetto Francesco Esposito.

Un tavolo tecnico richiesto dalla compagnia di navigazione travelmar per provare a trovare una soluzione alle questioni che mettono in crisi il sistema di collegamento via mare tra il porto di Salerno e la Divina.