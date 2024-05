Furto in centro commerciale ad Agropoli: banda del buco in azione

Nella notte del primo maggio, un gruppo di ladri ha compiuto un furto in un supermercato situato in un centro commerciale di località Mattine ad Agropoli. I malviventi sono riusciti ad entrare nell’attività commerciale attraverso il retro, aprendosi un buco in una recinzione e forzando una cancellata.

Il colpo

Il bottino ammonta a circa 2000 euro in contanti, che erano custoditi all’interno delle casse del supermercato. Inoltre, i ladri hanno rubato anche diversi generi alimentari, probabilmente con l’intenzione di rivenderli sul mercato nero o per uso personale.

Dopo aver portato a termine il colpo, la banda di ladri è riuscita a fuggire senza lasciare tracce. L’abilità e la velocità con cui hanno agito indicano una certa preparazione da parte degli autori del furto. Il centro commerciale, infatti, dispone anche di vigilanza privata.

Indagini in corso

I Carabinieri della locale Stazione sono stati subito informati dell’accaduto e hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. Un elemento importante potrebbe essere rappresentato dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nel supermercato.