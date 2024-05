Tutto pronto per il “Panta Rei Fest” con 2 eventi a Buonabitacolo e Padula

Il Panta Rei Fest si appresta ad offrire una giornata imperdibile il 18 maggio, con due eventi di grande richiamo culturale che si svolgeranno a Buonabitacolo e Padula. Il programma propone un’ampia gamma di attività e spettacoli che promettono di coinvolgere e appassionare il pubblico.

Festa Popolare a Buonabitacolo

La festa popolare a Buonabitacolo prenderà il via alle ore 17:00 con lo Spazio Bimbi condotto da Flavia D’Aiello, pensato per intrattenere i più piccoli con giochi e attività educative. Alle 17:30, avrà luogo il Laboratorio di Danze Popolari “Danzare la Terra” con Maria Grazia Altieri, un’occasione per riscoprire la pulsante tradizione locale. Dalle 17:30 alle 21:00, il centro storico risuonerà delle note dei Virtuosi della Tarantella e del gruppo popolare Terra e Lavoro, che si esibiranno in un suggestivo concerto tra i vicoli del paese.

La serata proseguirà alle 21:30 con il Concerto di Angelo Loia & Progetto Oiza. Angelo Loia, celebre cantore cilentano, sarà accompagnato dalla band Progetto Oiza, una compagnia di musicisti dalle influenze etno-pop tutte cilentane. La loro collaborazione mira a preservare e rinnovare la tradizione della canzone popolare cilentana, con particolare attenzione al repertorio di Aniello De Vita, celebre cantore del Cilento.

Gli stand enogastronomici, curati dalla ProLoco Buonabitacolo, offriranno ai visitatori la possibilità di degustare prodotti tipici della tradizione locale, aggiungendo un tocco di sapore alla festa e permettendo di assaporare le eccellenze del territorio.

Chiusura del Simposio Internazionale di Scultura alla Certosa di San Lorenzo

Sempre il 18 maggio, alle ore 20:00, presso la storica Certosa di San Lorenzo a Padula, saranno scoperte le sculture in pietra realizzate durante le live session da parte degli artisti Antonella Carucci ed Emanuele Stifano. Queste opere, frutto di una intensa settimana di lavoro con sessioni dal vivo nella Certosa, rimarranno nella città di Padula per essere ammirate.

A seguire, andrà in scena “La Pietra Oscura” di Alberto Conejero. Lo spettacolo, diretto da Pasquale De Cristofaro e interpretato da Andrea Palladino e Alessandro Tedesco, si inserisce nella rassegna Panta Rei Fest. Il dramma, ambientato nella Spagna dilaniata dalla guerra civile, racconta la storia di Rafael, un prigioniero in attesa di fucilazione, e del suo carceriere Sebastian. Rafael, ex segretario del gruppo teatrale La Barraca di Federico García Lorca, chiede come ultimo desiderio il recupero di un manoscritto inedito di Lorca. L’opera esplora temi universali come la speranza e la solidarietà umana in tempi di grande sofferenza.

Due location, due eventi, una sola grande celebrazione della cultura e della tradizione: il Panta Rei Fest è pronto a stupire ancora una volta.