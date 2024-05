Almanacco del 20 Maggio 2024: Santi, Nati Famosi, Eventi Storici

Il 20 maggio è il 140º giorno del calendario gregoriano (il 141º negli anni bisestili). Mancano 225 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno

Il 20 maggio si venera principalmente Maria Madre della Chiesa. Altri santi venerati in questo giorno includono San Bernardino da Siena, Santa Lidia di Tiátira, Santa Aurea, San Baudelio, San Talaleo, San Lucifero, Sant’Ilario, Sant’Austregesilio, Sant’Anastasio.

Nati in questo giorno

Diego Abatantuono: Attore italiano nato il 20 maggio 1955.

Al Bano: Cantautore italiano nato il 20 maggio 1943.

Cher: Cantante e attrice statunitense nata il 20 maggio 1946.

Morti in questo giorno

Renato Carosone: Cantautore italiano morto il 20 maggio 2001.

Cristoforo Colombo: Navigatore e esploratore italiano morto il 20 maggio 1506.

Niki Lauda: Pilota di Formula 1 austriaco morto il 20 maggio 2019.

Evento storico

Nel 325, si svolse il Primo Concilio di Nicea, un importante evento nella storia del cristianesimo durante il quale furono prese decisioni fondamentali per stabilire le basi dottrinali della Chiesa e risolvere controversie teologiche.

Aforisma

“La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio, devi muoverti.” – Albert Einstein