Cilento: dal primo giugno meno autobus per le località costiere e dell’interno

Sospensione dei servizi bus dal 1° giugno per i collegamenti tra i comuni del Cilento (interni e costieri), inclusa la linea per il trasporto dei militari a Persano. Lo ha annunciato la Cosat, società Consortile con sede a Salerno, responsabile di alcune corse che rientrano anche nelle cosiddette “Aree Deboli”.

Le corse interessate

Nello specifico, la Cosat gestisce le corse: Perito – Vallo della Lucania (solo periodo non scolastico); Ascea – Pisciotta (intero anno); Ascea – Casal Velino – Pioppi – Acciaroli (periodo estivo).

Lo scorso autunno l’azienda aveva richiesto il rinnovo del servizio, sottolineandone l’importanza. La corsa Ascea – Persano e ritorno, infatti, è dedicata al trasporto dei militari dell’Esercito presso la locale caserma, con una media di 40 viaggiatori al giorno dotati di abbonamenti annuali. La linea Perito – Ostigliano e Vallo della Lucania (andata e ritorno) soddisfa le esigenze di mobilità di persone che non dispongono di collegamenti alternativi nel periodo non scolastico, mentre la corsa Pisciotta Scalo – Palinuro – Marina di Camerota e ritorno nel periodo estivo riesce a soddisfare solo parzialmente l’elevata richiesta di mobilità, con ben 35mila passeggeri solo lo scorso agosto. Analoga situazione per la tratta Ascea Scalo – Casal Velino – Acciaroli.

Lo stop al servizio

L’assenza di risposta da parte degli Enti competenti ha spinto l’azienda a comunicare la sospensione dei collegamenti a partire dall’1 giugno. La decisione ha scatenato la polemica da parte dei viaggiatori, che lamentano i disagi e i costi aggiuntivi derivanti dalla mancanza del servizio.

Preoccupazione anche per i numerosi turisti che si spostano tra le località costiere durante il periodo estivo.