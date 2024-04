Castellabate: conclusi i lavori del ponte Cavafosse nella frazione Alano

Si sono conclusi ufficialmente i lavori per il rifacimento del ponte Cavafosse, in Via delle Ginestre, nella frazione Alano di Castellabate. Giovedì 2 maggio, alle ore 16.00, si terrà la cerimonia d’inaugurazione per un’opera infrastrutturale di grande importanza, che risolve una problematica da anni esistente sul territorio. Il ponte, che rappresenta l’unica via di accesso alla zona interessata, è stato oggetto di significativi interventi che hanno portato alla completa messa in sicurezza dell’area. Tale viadotto, già fatiscente da diverso tempo, a seguito della violenta alluvione che ha colpito Castellabate nel 2022, aveva riportato notevoli danni che ne hanno fortemente limitato l’accessibilità, diventando un disagio ancor più grande e assiduo per i tanti cittadini presenti nella zona circostante.

I lavori

I lavori sono stati conclusi per un importo complessivo di circa 290 mila euro, di cui 252 mila euro a totale carico della Regione Campania. Gli interventi, finalizzati alla totale ricostruzione del ponte, hanno visto anche il rifacimento della rete fognaria in modo tale da evitare qualsiasi tipo di rischio legato a fattori atmosferici e di dissesto idrogeologico.

Le dichiarazioni

“Dopo aver visto quest’arteria completamente inondata dal fango dell’alluvione, con i cittadini in grande difficoltà negli spostamenti, sono finalmente contento di poter completare e consegnare un’opera di questo tipo che risolve, definitivamente, una problematica particolarmente sentita dagli abitanti della zona. Il viadotto ora è fruibile da tutti in piena sicurezza e tranquillità. Abbiamo dato luce e decoro ad una strada che per molti potrebbe sembrare “secondaria”, ma che invece è di fondamentale importanza per gli abitanti della frazione Alano”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Questo ponte, nel corso degli anni, ha subito un rapido e considerevole peggioramento dovuto anche alla sua posizione che lo vede nei pressi di un vallone messo a dura prova dalle varie precipitazioni. Esso era diventato un vero e proprio incubo per i cittadini della zona che, molto spesso, si sono ritrovati anche isolati o impossibilitati a muoversi in sicurezza. Con i lavori messi in atto abbiamo posto un freno al fenomeno dell’erosione, garantendo un facile e funzionale attraversamento sia pedonale che veicolare”, afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia.