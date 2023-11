Niente fondi dalla Regione per gli alluvionati di Agropoli. Il Comune invita i cittadini a fare ricorso. Una nota pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente per avvisare chi lo scorso anno ha subito danni causati dall’alluvione del 19 novembre 2022. Abbiamo raggiunto il primo cittadino di Agropoli Roberto Mutalipassi per approfondire l’argomento e capire ora come dovranno comportarsi i cittadini.