Alluvione ad Agropoli, Mutalipassi: «Così preveniamo l’emergenza»

Era il 19 novembre dello scorso anno quando una bomba d’acqua colpì la città di Agropoli. Quasi un’ora ininterrotta di pioggia provocò disagi e soprattutto ingenti danni. A distanza di un anno e con l’arrivo della stagione autunnale tra i residenti della contrada Moio tornano i timori che quegli eventi possano ripetersi. Abbiamo intervistato il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, per capire cosa si è fatto per risolvere le problematiche relative al Vallone Cupa e come l’Ente si sta preparando per fronteggiare una eventuale allerta meteo che potrebbe mettere a rischio nuovamente la comunità del Moio dove si sono registrati ingenti danni.