Maltempo ad Agropoli e Castellabate, invito dei sindaci: restate a casa

È una situazione critica quella che stanno vivendo Agropoli e Castellabate a causa del maltempo di questa mattina. Diversi locali risultano allagati, strade impraticabili e notevoli i danni.

Maltempo ad Agropoli e Castellabate: interventi in corso

In azione ci sono e i vigili del fuoco, le squadre di Protezione civile e gli operai dei comuni che stanno lavorando non senza difficoltà per garantire la sicurezza. A monitorare la situazione anche polizia locale, carabinieri e forestali.

L’appello dei sindaco

“Sono state attivate tutte le procedure per il controllo del territorio con interventi mirati atti a scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità di persone e/o animali. – fa sapere il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo – Pertanto vista l’intensità e la persistenza delle precipitazioni si consiglia a tutti di evitare spostamenti non strettamente necessari, e di abbandonare con urgenza scantinati e/o interrati, almeno fino al termine della emergenza ed al ritorno della normalità”.

Per qualsiasi emergenza si può contattare il numero dei Vigli Urbani: 0974961531, 3398749207.

Una scarna nota è stata diffusa anche dal comune di Agropoli. Da palazzo di città rendono noti i disagi e invitano, anche in questo caso, a rimanere a casa.