Bomba d’acqua su Agropoli e Castellabate: allagamenti e disagi, ecco le zone colpite dal maltempo

Un’ora di forte pioggia ha mandato Agropoli e i centri limitrofi in tilt. Allagamenti e disagi alla circolazione si sono registrati in diverse aree periferiche, ma anche in prossimità del centro cittadino. La bomba d’acqua ha iniziato ad abbattersi sul territorio dalle ore 9. Per quasi un’ora e mezza ha piovuto incessantemente. Tanto è bastato per trasformare le strade in fiumi e allagare scantinati e garage.

Allagamenti ad Agropoli in località Moio

Allagamenti ad Agropoli: la situazione

I problemi maggiori si segnalano in località Moio, già duramente colpita nelle scorse settimane dal maltempo. I tombini non hanno retto alle copiose piogge ed anche alcuni canali sono esondati. Problemi pure nei pressi della scuola della frazione, fortunatamente oggi chiusa. Diversi allagamenti in via Iscalonga, via Estate, via Belvedere. Alcune persone sono rimaste bloccate nelle abitazioni.

Disagi anche all’incrocio tra via Moio e via Pio X dove è esondato il fiume e l’acqua ha invaso la strada rendendo pericoloso il transito. Problemi nelle arterie limitrofe. Disagi alla circolazione, invece, in località Mattine.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono stati chiamati per diversi interventi e stanno provvedendo a rimuovere l’acqua dai locali allagati. Si monitora costantemente il fiume Testene a rischio esondazione.

Problemi a Castellabate

Non sono mancati problemi anche nei centri limitrofi. A Santa Maria di Castellabate completamente allagato corso Matarazzo con le vie adiacenti trasformate in un fiume.