Maltempo ad Agropoli: Comune chiede riconoscimento dello stato di calamità

Il comune di Agropoli chiede il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni provocati dal maltempo nei giorni 25 e 26 settembre. Forti venti e piogge hanno determinato non pochi danni sul territorio. Oltre a stutture danneggiate ed alberi abbattuti, si segnalano grossi problemi alla viabilità, a cominciare da una frana in via Belvedere che sta determinando tutto’oggi non pochi disagi alla viabilità.

Maltempo ad Agropoli: i danni

Criticità sono state registrate anche lungo la Sp184, la strada che collega porto e Trentova, già compromessa da anni. Danni si segnanlano anche in altre zone della località Moio e presso lo stadio Guariglia.

Ecco perché l’amministrazione comunale punta ora al riconoscimento dello stato di calamità naturale. Ciò permetterebbe di ottenere le necessarie risorse per garantire opere di messa in sicurezza del territorio. Queste risulterebbero difficilmente realizzabili con fondi dell’Ente, considerato lo stato in cui versano le sue casse.

Le richieste della minoranza

Proprio in questi giorni sul caso è intervenuto il consigliere comunale Elvira Serra che ha chiesto interventi immediati per la messa in sicurezza delle aree danneggiate, a partire da via Belvedere considerato che si tratta della principale strada per raggiungere la baia di Trentova e l’area portuale. A seguito dei danni provocati dal maltempo ad Agropoli si viaggia a senso unico alternato.