Maltempo ad Agropoli, si fa la conta dei danni in località Moio

«Ancora una volta si conferma la scarsa attenzione alle periferie. Siamo in ginocchio». Questo il commento di un cittadino di località Moio di Agropoli. La pioggia che questa notte si è abbattuta sul territorio ha provocato non pochi problemi e in questo momento si fa la conta dei danni. Ingenti quelli registrati proprio in località Moio.

Maltempo ad Agropoli: i danni in località Moio

Gli uomini della Protezione Civile sono impegnati con tutte le loro squadre per aspirare via l’acqua da alcuni locali interrati. In un laboratorio di analisi a rischio attrezzature di ingente valore. Danni anche a cantine e garage.

Colate di fango e detriti su alcune strade che gli stessi residenti hanno liberato di buon’ora utilizzando mezzi propri. In via Belvedere una porzione di carreggiata ha ceduto, così come il muro che delimitava una proprietà privata. È stato necessario restringere la carreggiata.

La manutenzione

«Questa notte la pioggia e il forte vento hanno certamente rappresentato un evento eccezionale – dice un cittadino – ma è anche vero che avevamo chiesto interventi di manutenzione di canali e corsi d’acqua, cosa che non è avvenuta. La manutenzione del territorio è una cosa seria. Soltanto qualche giorno fa abbiamo visto cosa è accaduto nelle Marche».