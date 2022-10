Frana in via Belvedere ad Agropoli, Serra: «Quando gli interventi?»

La recente ondata di maltempo ha messo in evidenza la fragilità del territorio di Agropoli. Complici anche i mancati interventi di manutenzione sul territorio, richiesti ma non eseguiti, sono state registrate diverse criticità in città, soprattutto in località Moio dove i residenti hanno segnalato garage e scantinati allagati, corsi d’acqua esondati e strade compromesse.

Frana in via Belvedere ad Agropoli: la situazione

È il caso di via Belvedere, l’arteria che collega da via Moio la Baia di Trentova, congiungendosi con la Sp184, altro tratto viario di Agropoli che fa registrare notevoli criticità.

Un tratto di via Belvedere a seguito delle forti precipitazioni è franato e con esso il muro di contenimento che separava la carreggiata da una proprietà privata. Sul caso è intervenuta, sollecitata dai cittadini, la consigliera comunale Elvira Serra che ha presentato una interrogazione a sindaco e assessore competente.

L’interrogazione del consigliere Elvira Serra

Nella nota si evidenzia come «Dopo le piogge copiose e a tratti torrenziali, si è verificata una frana che ad oggi ha di fatto interessato metà della carreggiata». Il problema riguarda un’area «ad intensa presenza abitativo, di transito per lo spostamento di barche da e per il porto, e di intesse turistico – alberghiero».

«Non vorremmo – osserva Elvira Serra parlando di via Belvedere – che questa strada si trovi come altre ad arrivare in queste condizioni alla prossima stagione turistica. Ciò comprometterebbe ulteriormente le attività balneari e ricettive». Di qui la richiesta di garantire la messa in sicurezza di via Belvedere e di conoscere la tempistica per le opere.

La viabilità cittadina, purtroppo, in più punti fa registrare delle criticità. Nella stessa zona la Sp184 da anni attende di essere sottoposta ad opere di messa in sicurezza. Il sindaco Mutalipassi e le liste a suo supporto promisero che entro 100 giorni dall’insediamento ci sarebbero stati interventi. Purtroppo, ad oltre tre mesi dalle elezioni nulla è stato ancora fatto.