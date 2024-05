Bimba nasce con il cuore e lo stomaco a destra: la mamma dal valdianese partorisce al Ruggi

Dopo essere stata trasferita dall’ospedale di Polla al reparto gravidanze a rischio del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, sotto la guida del dottor Mario Polichetti, una mamma valdianese ha dato alla luce la sua bambina affetta da una rarissima malformazione. Attualmente la neonata, nata di circa 3 kg, è ricoverata nel reparto di Neonatologia, diretto dalla dottoressa Graziella Corbo, per ulteriori controlli.

La bimba è affetta da una rara condizione genetica

La piccola, è affetta da una rara condizione genetica nota come “Situs Viscerum Inversus”, che comporta un’anomala posizione degli organi toracici e addominali, con inversione rispetto alla norma. Il cuore, lo stomaco e la colecisti della bambina sono posizionati a destra, insieme a una malformazione della vena cava compensata dalla vena emiazygos.

Orgoglio del dottor Polichetti

Il dottor Polichetti ha definito il parto come “un evento straordinario che richiede competenza per evitare complicazioni”, esprimendo allo stesso tempo il suo orgoglio per il suo esito positivo”.