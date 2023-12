Salerno: consegna di doni ai bambini del reparto di pediatria dell’ospedale Ruggi D’Aragona

Natale con sorrisi e tanta gioiosa commozione per i piccoli pazienti, ospiti del reparto di pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, che nei giorni scorsi hanno ricevuto giocattoli acquistati grazie alla raccolta fondi che il personale della Prefettura di Salerno ha avviato dagli inizi del mese di dicembre. La consegna dei doni è stata effettuata all’interno del Reparto grazie all’accoglienza della Direzione Generale ospedaliera e del Primario e personale sanitario.

La raccolta

La raccolta è stata sostenuta dal Prefetto di Salerno Francesco Esposito, che, in questo suo primo anno in provincia, ha voluto simbolicamente abbracciare con un pensiero augurale i bambini che non trascorreranno le festività natalizie nel calore della propria casa.

Ha gratuitamente aderito alla iniziativa prefettizia una nota Agenzia di eventi ed animazione di Salerno che ha inviato dei propri figuranti con vestiti tipicamente natalizi per la materiale distribuzione dei doni.

L’iniziativa

L’iniziativa ha sicuramente raggiunto lo scopo di diffondere all’interno del reparto una spensierata atmosfera di festa.