Sicurezza stradale ad Ascea: dossi e limite di 30 km/h su viale Kennedy e viale Esperia

Il Comando di Polizia locale di Ascea ha ufficializzato un piano di sicurezza stradale mirato a contrastare l’eccesso di velocità nel centro urbano. L’intervento, reso necessario dall’imminente stagione estiva e dal conseguente incremento del traffico e dei pedoni, si concentra su due arterie fondamentali della circolazione cittadina: viale Kennedy e viale Esperia. L’obiettivo primario è la tutela dell’incolumità pubblica attraverso modifiche strutturali alla viabilità.

Le motivazioni del provvedimento

La decisione di intervenire drasticamente è maturata a seguito delle numerose segnalazioni inviate dai cittadini nel corso degli anni e dall’analisi di diversi sinistri stradali causati dalla perdita di controllo dei mezzi. Entrambi i viali presentano una conformazione simile: lunghi rettilinei che attraversano quartieri densamente popolati e zone ricche di strutture ricettive.

Questa ampiezza stradale ha spesso indotto gli automobilisti a superare i limiti consentiti. Poiché i controlli ordinari delle pattuglie non sono stati sufficienti a risolvere il problema in modo definitivo, si è reso necessario il passaggio a misure strutturali. La situazione appare particolarmente critica su viale Esperia, caratterizzato da un intenso flusso di pedoni e continui attraversamenti durante i mesi estivi.

Nuove limitazioni e installazione di dissuasori

L’ordinanza introduce cambiamenti sostanziali per chiunque percorra queste tratte. Nello specifico, le modifiche prevedono:

Viale Kennedy: nel tratto a senso unico tra via Berlinguer e Corso Elea, verranno posizionati due dossi artificiali trasversali. In corrispondenza di tali interventi, il limite di velocità viene fissato a 30 km/h .

nel tratto a senso unico tra via Berlinguer e Corso Elea, verranno posizionati trasversali. In corrispondenza di tali interventi, il limite di velocità viene fissato a . Viale Esperia: nel segmento compreso tra Corso Elea e il Lungomare Ponente, è prevista l’installazione di altri due dossi artificiali. Anche in questo caso, è istituito il limite di velocità di 30 km/h in prossimità dei dissuasori.

La ditta incaricata è già operativa per la messa in posa delle strutture e della relativa segnaletica.

Linea dura contro le infrazioni

L’amministrazione ha confermato una politica di tolleranza zero verso le violazioni. Per informare correttamente gli utenti, verrà installata un’apposita segnaletica verticale che preavviserà della presenza dei dossi e dei nuovi limiti.

La Polizia municipale e le altre forze dell’ordine avranno il compito di monitorare costantemente il rispetto della nuova ordinanza. I conducenti sorpresi a superare la soglia dei 30 km/h andranno incontro alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada vigente.