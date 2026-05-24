Nuova sede per la DIA di Salerno: la Prefettura cerca un immobile in locazione

La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Salerno ha necessità di individuare un immobile da assumere in locazione per adibirlo a sede della Direzione Investigativa Antimafia – Sezione Operativa di Salerno, nell’ambito del Comune di Salerno.

Scadenza e modalità di presentazione delle offerte

L’offerta, corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01.06.2026 a mezzo posta all’indirizzo: Prefettura-U.T.G. Salerno, Piazza G. Amendola, 1, C.A.P. 84121 Salerno.

I requisiti tecnici e la superficie dell’immobile

L’immobile dovrà avere una superficie orientativa di circa 1400 mq, che andrà suddivisa tra:

Zona operativa: 600 mq

600 mq Zona logistica: 500 mq

500 mq Zona servizi: 300 mq

Il tutto andrà dimensionato secondo quanto sarà indicato dalla D.I.A. – Sezione Operativa di Salerno. Il locale dovrà avere inoltre una razionale distribuzione degli spazi, contigui e collegati orizzontalmente e verticalmente (attraverso ascensori per il trasporto di persone), oltre a un’autonomia funzionale, adeguate condizioni di aerazione dei locali e un accesso indipendente.

Collegamenti, logistica e consultazione dell’avviso

L’immobile dovrà essere situato in una zona ben collegata con le principali vie di comunicazione, facilmente accessibile tramite i mezzi di trasporto pubblico e dotata di un ampio parcheggio per i dipendenti.

Per tutte le informazioni di dettaglio è possibile consultare il relativo avviso pubblico nell’apposita sezione del sito internet della Prefettura-U.T.G. di Salerno e presso l’Albo Pretorio del Comune di Salerno.