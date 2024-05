Anche Sapri e Paestum nel nuovo spot Trenitalia

Anche Sapri e Paestum sono presenti nel nuovo spot Trenitalia. Ad esprimere il proprio orgoglio, sul suo canale facebook è intervenuto i sindaco di Sapri, Antonio Gentile: “Che bello vedere la nostra Sapri tra i luoghi scelti da Regionale di Trenitalia per la promo ‘Italia in Tour di Regionale di Trenitalia’. Grazie”.

Il contenuto dello spot

Sapri e Paestum sono state inserite all’interno del video per la promo “Italia in Tour”, ideato da Trenitalia per promuovere le bellezze artistiche, storiche, paesaggistiche e culturali della Campania. L’idea di viaggio che la compagnia ferroviaria propone ai turisti è quella di partire da Napoli per poi continuare verso sud, scoprendo via via tutte e bellezze della nostra regione. L’offerta prevede un biglietto a prezzo scontato che consente agli utenti di viaggiare per più giorni. Due sono le soluzioni proposte, la prima ha una validità di tre giorni, la seconda di ben cinque giorni.

Una soluzione per i posti meno visitati?

La nuova proposta di Trenitalia potrebbe incoraggiare i turisti a distanziarsi dai grandi centri per spostarsi verso zone meno visitate, del resto questa tipologia di biglietto può essere sfruttata per un grande numero di viaggi. Si vedrà se a giovarne saranno anche alcune aree del Cilento, di certo le belle immagini dello spot sono state una bella vetrina per Sapri e Paestum.