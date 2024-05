È stata inaugurata ieri sera, alle ore 19:00, la sede del comitato elettorale del sindaco uscente Franco Alfieri.

Sarà in Via Magna Graecia, nel cuore di Capaccio Scalo, il quartier generale in vista delle ormai imminenti amministrative in programma per i giorni 8 e 9 giugno. Tante le persone presenti all’inaugurazione del comitato.

Durante l’evento oltre alle parole del candidato sindaco si è svolta anche la presentazione di tutti i candidati al consiglio comunale.