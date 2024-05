Elezioni DLF Sapri, vince la lista guidata da Vincenzo Ferrero

L’Assemblea tenutasi sabato 11 maggio ha eletto il nuovo Direttivo che guiderà nei prossimi anni il DLF Sapri.

Poco meno di 80 soci, tra ferrovieri in servizio e pensionati, hanno preso parte all’assise che ha avuto luogo presso la sala del Dlf sito in Piazza Vittorio Veneto.

L’assemblea

Presente, tra gli altri, Armando Massimiani, dirigente del Dlf Nazionale che negli ultimi mesi ha svolto egregiamente l’incarico di commissario ad acta.

Effettuato il conteggio dei presenti, si è proceduto all’elezioni del seggio elettorale che ha condotto le operazioni di voto. Come presidente dell’Assemblea è stato eletto Gerardo D’Amico, coadiuvato da Luciano De Geronimo e Salvatore Lavini nei ruoli di scrutatori.

Acquisite le due liste partecipanti alla competizione elettorali (Rinascita del Dlf di Sapri e Uniti per il Dlf di Sapri, guidate rispettivamente da Vincenzo Ferraro e Vincenzo De Luca), l’assemblea ha scelto con maggioranza assoluta (più di 60 persone) il voto palese; sistema previsto nella delibera emanata dalla Giunta Nazionale, che lascia ampia facoltà di decisione ai soci di decidere tra la votazione segreta e attraverso l’alzata di mano.

Modalità di votazione contestata dalla lista ‘Uniti per il Dlf di Sapri’ che, non vedendo soddisfatta la volontà di votare segretanente, si è astenuta dalla votazione presentando istanza di reclamo allegata al verbale.

Il voto

Le successive votazioni per alzata di mano hanno decretato i seguenti risultati: 64 voti per la lista ‘Rinascita’, nessun voto è stato registrato per la compagine ‘Uniti per i Dlf’ di Sapri’, in quanto i relativi sostenitori si sono tutti astenuti.

Questi i sette consiglieri eletti: Vincenzo Ferraro, Angelo Carelli, Mario Fortunato, Bruno Morabito, Vincenzo Ferraioli, Giulio Bottino, Luciano Schirripa.

Entro 10 giorni, Mario Fortunato, in qualità di consigliere piu anziano, avrà il compito di convocare la prima seduta del Consiglio Direttivo per eleggere il Presidente e il Vicepresidente.