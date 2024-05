Roccadaspide, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: arrestato imprenditore battipagliese

Durante la notte del 12 maggio, a Roccadaspide, i Carabinieri della locale Stazione unitamente a quelli della Stazione di Matinella, hanno proceduto all’arresto di Carmelo Lombardo, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I fatti

Il noto imprenditore battipagliese, in seguito ai controlli della circolazione stradale, secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, avrebbe guidato sotto l’influenza di alcool e sostanze stupefacenti e, dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità, avrebbe aggredito i militari per evitare il controllo.

L’uomo avrebbe guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

L’uomo, stando al racconto dei passanti, avrebbe fermato prima la sua auto, una Maserati Levante, al centro della carreggiata in località San Martino nel comune di Albanella e confinante con il comune di Roccadaspide.

L’uomo, condotto presso il vicino ospedale di Roccadaspide, si sarebbe rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici per poi allontanarsi contrariamente a quelle che erano le disposizioni dei medici e delle forze dell’ordine per essere ritrovato, poco dopo, dai Carabinieri in località Tempalta.

Indagini in corso

Il caso è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli agli ordini del Capitano, Giuseppe Colella.