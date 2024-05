Alessandro Carrazza (FdI): “Forza Italia protagonista di azioni che puntano allo sviluppo di Sala Consilina”

“Forza Italia ancora una volta è protagonista di azioni che puntano allo sviluppo del territorio di Sala Consilina”. Lo scrive il coordinatore Vallo di Diano del partito azzurro Alessandro Carrazza, consigliere comunale a Sala Consilina del gruppo Evoluzione Sala.

“L’impegno del Sottosegretario Tullio Ferrante è stato fondamentale nell’ottenimento di 33 milioni di euro per la viabilità provinciale da impegnare in quattro anni: numerosi sono, infatti, i tratti di strade provinciali in dissesto nel territorio di Sala Consilina così come anche nei comuni limitrofi del Vallo di Diano.

L’impegno del partito

Dunque il nostro partito dimostra di contribuire al benessere ed allo sviluppo del territorio, che passa, innanzitutto, dalla qualità delle nostre infrastrutture, agendo concretamente liddove, invece, la nostra amministrazione comunale uscente ha mostrato soltanto disinteresse per le arterie della nostra area”.