Gli studenti del “Cicerone” di Sala Consilina nella giuria popolare del Premio “Elsa Morante”

Le classi 5^A e 5^B del Liceo Classico “M.T. Cicerone” di Sala Consilina, guidate dalle professoresse Angela Iannuzzi e Michela Calicchio, hanno partecipato come giurati popolari al Premio Elsa Morante. La trentottesima edizione della cerimonia di premiazione si è svolta presso l’Auditorium della RAI di Napoli, con la presenza di studenti provenienti da diverse realtà e fasce d’età.

Una importante opportunità

Questo evento si conferma come un importante punto di riferimento nel panorama culturale napoletano e nazionale, celebrando la letteratura, l’arte e la creatività in tutte le loro forme. In particolare, quest’anno è stata data un’attenzione speciale al potere della narrazione storica, ispirata dal capolavoro letterario “La Storia” di Elsa Morante, che compie 50 anni dalla sua pubblicazione.

Con la guida autorevole di Dacia Maraini, presidente della giuria, la lista dei premiati ha abbracciato diverse forme artistiche, dalla narrativa alla musica, dal cinema alla graphic novel. Tra i premiati spiccano Fiorella Mannoia, Carlo Di Francesco ed Alfredo Rapetti Mogol, autori della celebre canzone “Mariposa”.

Altri premi sono stati assegnati a Silvia Avallone per la Narrativa, Gianluca Caporaso per la categoria Ragazzi – Prosa e Poesia, Giordano Bruno Guerri per Ragazzi – Storia, Barbara Stefanelli per Ragazzi – per il Sociale, Josephine Yole Signorelli per la Graphic Novel e Marta Savi per il Cinema.

Profonde parole di Gianluca Caporaso: “La vita è una grande arte della recitazione, dobbiamo provare a fare la vita tenendoci per mano”.