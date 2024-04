Sala Consilina, elezioni amministrative: Alessandro Carrazza di “Evoluzione Sala” sull’operato del sindaco Cavallone

A meno di un mese dalle elezioni comunali dell’8-9 Giugno, Alessandro Carrazza, consigliere di opposizione di Evoluzione Sala, analizza l’operato di Francesco Cavallone e invita i cittadini di Sala a riflettere: “È fondamentale valutare attentamente quanto è stato realizzato negli ultimi dieci anni per il nostro paese e per i nostri concittadini salesi”, afferma in una nota.

Le priorità per Sala Consilina

In vista delle prossime elezioni, sottolinea l’importanza di fare un bilancio delle azioni compiute e degli obiettivi non raggiunti, evidenziando le priorità del gruppo Evoluzione Sala: promuovere lo sviluppo imprenditoriale, creare posti di lavoro e rilanciare l’economia locale per contrastare l’emigrazione e lo spopolamento che hanno caratterizzato il territorio negli ultimi anni.

La stoccata

Carrazza critica l’amministrazione precedente per non aver ottenuto i fondi necessari per lo sviluppo urbanistico, economico, ambientale e sociale. Sottolinea l’importanza di promuovere una crescita demografica per far tornare Sala un punto di riferimento nel Vallo di Diano, garantendo servizi pubblici di qualità. Per raggiungere questo obiettivo, enfatizza la necessità di stabilire relazioni con enti sovracomunali e istituzioni nazionali, rafforzando la filiera istituzionale per lo sviluppo della città.