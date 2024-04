Cresce l’attesa per le elezioni amministrative in programma per l’8 e il 9 giugno. Il Comune di Sala Consilina è chiamato al voto e il sindaco Francesco Cavallone, è intervenuto nella Rassegna Stampa di InfoCilento.

“Mi ricandido se, accanto a me, trovo una squadra competente che ha a cuore gli interessi del Comune e al servizio dei cittadini”– così il sindaco e presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Cavallone