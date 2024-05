Eboli: “Ti amo e ti amerò per sempre” di Angela Panaro si presenta al MOA

Ho scritto un libro e te lo voglio regalare- la nuova formula di promozione della lettura. Il Moa Museum of Operation Avalanche sabato 4 maggio accoglie ed ospita la presentazione di “Ti amo e ti amerò per sempre” di Angela Panaro. Con la poetessa e scrittrice ci saranno Margot E.E. Nobile e Eriberto Russo. Un libro diverso dai soliti per un appuntamento unico nel suo genere. Angela Panaro, infatti, donerà ai presenti copia del suo libro e dialogherà con il pubblico Il racconto di una scrittura attraverso ricordi, emozioni, divagazioni letterarie e poetiche.

L’evento

“Ti amo e ti amerò per sempre” di Angela Panaro è un “libro di piccole stanze in cui vita e poesia convivono”. La scrittrice poetessa alla fine della presentazione donerà le prime 30 copie del libro al pubblico presente. Le porte del museo si apriranno alle ore 20:00, mentre la presentazione del libro avrà inizio alle 20:30. L’evento è organizzato da Mo’ Art, Associazione Sophis, La stanza della poesia, MarieMarieClaire.