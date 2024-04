Agropoli: Confesercenti avvia i webinar per le imprese turistiche

Da Agropoli prendono il via i primi webinar formativi dedicati alle imprese del settore turistico della rete Confesercenti provinciale Salerno. L’iniziativa, coordinata territorialmente dalla Confesercenti di Agropoli in collaborazione con AOTA, l’associazione degli albergatori di Agropoli, ha l’obiettivo di dotare gli operatori del settore degli strumenti e delle competenze necessarie per navigare al meglio nell’ecosistema digitale del turismo e cogliere le opportunità offerte dall’hub digitale Italia.it.

La mission

“Siamo al fianco di ISNART e del Ministero del Turismo“, dichiara il leader di Confesercenti Assoturismo provinciale Salerno Raffaele Esposito, “che promuovono, in sinergia con le associazioni datoriali maggiormente rappresentative come la nostra, questi importanti approfondimenti sulle potenzialità dell’hub digitale del turismo Italia.it“.

Per Confesercenti, che ha fortemente sostenuto la creazione della #dmo “destinazione” di area vasta dedicata a Salerno e alla sua provincia “UNESCO DESTINATION”, questi appuntamenti territoriali, che prendono il via proprio dalla rete provinciale, rivestono un’importanza strategica.

“L’obiettivo“, continua Esposito, “è quello di accompagnare le imprese del settore turistico in un percorso di crescita e innovazione, attraverso la formazione e l’informazione mirate, per renderle sempre più competitive nel panorama turistico nazionale e internazionale“.

Il programma dei webinar

I webinar, che si terranno ad Agropoli, saranno aperti a tutte le imprese turistiche della provincia di Salerno. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare gli uffici di Confesercenti Salerno al numero 089-220449.