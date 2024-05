Aquara: agli studenti dell’I.C. Serre-Castelcivita la patente del pedone

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Serre – Castelcivita del plesso di Aquara hanno ricevuto la “patente del pedone” dopo aver partecipato al progetto di educazione stradale, rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. L’iniziativa è stata il frutto della collaborazione tra il Comune di Aquara guidato dal sindaco, Antonio Marino e la Polizia Municipale. Le lezioni sono state tenuta dall’agente della Polizia Municipale, Gaetana Arminante. La scuola, diretta dalla Professoressa Dorotea Odato, dal suo canto, ha subito accolto la proposta ricevuta, capendone la straordinaria importanza per i ragazzi.

“Attraverso questa iniziativa siamo riusciti ad avvicinare i bambini e i ragazzi all’educazione stradale, sottolineando l’importanza delle regole per diventare dei bravi pedoni e dei bravi cittadini, così come scritto sulle patenti che abbiamo consegnato ad ogni alunno alla fine del corso. Questi corsi hanno l’obiettivo di aiutare gli alunni a riflettere sulla funzione delle regole, sui diritti e i doveri del pedone e del ciclista e di insegnargli a riconoscere la segnaletica stradale. Vedere l’entusiasmo negli occhi dei nostri ragazzi non ha prezzo” ha fatto sapere Elena Sorgente, consigliere comunale delegata alle Politiche Giovanili, allo Spettacolo alla Cultura e all’Istruzione.

L’amministrazione comunale ha espresso gratitudine verso tutto il personale scolastico e verso la vigilessa, Arminante che ha commentato l’iniziativa ai microfoni di InfoCilento.