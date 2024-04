Salernitana Women: granata sconfitte nel finale dal Lecce

La Salernitana Women cede nel finale per 1-2 al Lecce. Le granata partono bene con Cuomo che al 9’, innescata da Apicella, trova il palo tra sé e la porta. Al 29’, poi, opportunità per Colonnese, murata, e due minuti dopo con Calvanese, tiro controllato da Prieto, brava anche al 34’ sulla battuta dai 20 metri di Cuomo. Nel finale di frazione il Lecce si rende pericoloso con Scardino, al 39’ chiusa bene da Pascale, mentre sul fronte opposto Olivieri e Calvanese trovano attenta Prieto.

Nella ripresa Lecce pericoloso al 4’ con Ejzel e al 5’ con De Punzio ma al 15’ Pompa, dopo un contrasto con Sorrentino, vede il pallone entrare in porta dall’interno dell’area piccola.

La reazione granata arriva subito ma Olivieri, dopo una spizzata di Donnarumma, mette di poco sul fondo e sul fronte opposto Pascale evita guai sul tiro di D’Amico al 20’.

Al 27’ il capitano granata subisce fallo in area con Cuomo fredda dagli undici metri nella trasformazione del calcio di rigore. Al 43’, però, arriva il nuovo sorpasso delle pugliesi con D’Amico che firma il 2-1 che chiude il match.

Il tabellino di Salernitana Women-Lecce

Salernitana Women-Lecce 1-2

Reti: 15’ st Pompa, 28’ st Cuomo, 43’ st D’Amico

Salernitana: Pascale, Cozzolino, Sorrentino (27’ st Tulimieri), Colonnese (9’ st Donnarumma), Marino (22’ Mercede), Apicella, Falivene, Genovese (16’ st D’Orso), Calvanese, Olivieri, Cuomo. All. Valentina De Risi

A disposizione: Fusco, Longo, Giurbino, Di Santi, Apadula

Lecce: Prieto, Tomei (25’ st Nutricati), Renna (1’ st De Punzio), Felline, Boccheri (40’ st Tondo), Di Staso, Pompa, Scardino (13’ st Simone), Megna, D’Amico, Ejzel. All. Vera Indino

A disposizione: Serio, Monno, Lisi, Guido, Cudazzo Arbitro: Marco Ferrara (sez. Roma 2).

Assistenti: Nicola Monaco (sez. Nola) – Mario Cammarota (sez. Sala Consilina).

Ammonite: –

Corner: 3-4 Recupero: 2’ pt, 6’ st.

Le parole di coach Valentina De Risi

“Faccio i complimenti al Lecce che riuscita a vincere una partita credo quanto mai equilibrata, decisa da episodi che non hanno girato a nostro favore nemmeno oggi. La sconfitta fa male ed è bugiarda, continueremo a lavorare sperando in un pizzico di fortuna in più. Siamo in emergenza per alcuni infortuni, da un po’ di tempo, ma in campo non si è visto. Merito delle ragazze, alle quali dico brave nonostante la sconfitta, che si stanno applicando durante gli allenamenti. Abbiamo un gruppo giovane voglioso di riscattare gli ultimi risultati”.