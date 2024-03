Salernitana Women: non basta la rete della giovanissima Tulimieri

La Salernitana Women cede di misura alle calabresi dell'Eugenio Coscarello nella ventunesima giornata del girone C di Serie C. Gara equilibrata in avvio: prima occasione per le ospiti che, al 22', con Siciliano non centrano la porta difesa da Pascale. La risposta delle padrone di casa arriva poco dopo la mezzora con una punizione di Cuomo, centrale, con Carelli che mette sopra la traversa. Le ragazze di coach De Risi crescono e al 36' Donnarumma spizza per Mercede che da buona posizione calcia alto. Passano altri due giri di lancette che Falivene serve ancora la punta numero 20 anticipata di poco dall'uscita dell'estremo difensore avversario. Nella ripresa, al 4', da corner Cuomo imbecca D'Orso fermata in due tempi da Carelli.

Al 9', però, il Coscarello passa in vantaggio con Rizzitello che da un cross dalla destra beffa l'incolpevole Pascale. La risposta granata arriva al 14' con Donnarumma, servita da Tulimieri, che impegna l'estremo difensore calabrese. Poco prima della mezzora, poi, ancora Donnarumma cerca la via dei pali ospiti ma Carelli controlla mentre sul ribaltamento di fronte Cinque chiama agli straordinari Pascale, brava a tenere a galla le compagne. Al 33' Falivene ci prova con un piazzato dai 16 metri, centrale e parato senza patemi dal numero uno calabrese. A non sbagliare, invece, è Rizzitello che fulmina Pascale in ripartenza firmando così il raddoppio. A riaprire i giochi, poi, è la giovanissima Tulimieri, classe 2008, che al 39' accorcia le distanze dal limite. Nel finale le locali ci provano ma Falivene e Cuomo mancano di poco i pali difesi da Carelli. Termina cosi 1-2. La Salernitana Women sarà di scena ora dopo Pasqua quando affronterà in trasferta la capolista Vis Mediterranea Soccer.

Salernitana Women-Coscarello 1-2

Reti: 8' st, 34' st Rizzitello , 39' st Tulimieri

Salernitana Women: Pascale, Cozzolino, Sorrentino (12'st Colonnese), Marino, Apicella, Falivene, Calvanese (30' st Olivieri), D'Orso (8‘ st Longo), Donnarumma, Mercede (8' st Tulimieri), Cuomo. All. Valentina De Risi

A disposizione: Fusco, Cicchetti, Olivieri, Cirillo, Giurbino.

Eugenio Coscarello: Carelli, Cardone, El Alami, Cinque, Rizzatello, Siciliano, Vigna, Rizzo, Facchinieri, Dagui, Madalane. All: Greco Silvio

A disposizione: Giglio, Ciaid, Sacco, Gatto.

Arbitro: Alessandro Colelli (Sez. Ostia)

Assistenti: Umberto Petruzzello (Sez. Battipaglia) – Tiziano Lamonica (Sez. Battipaglia)

Ammonite: – Recupero: 1‘ pt, 5' st.