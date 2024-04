Montecorice: aggredisce la compagna, le sottrae il passaporto e si allontana con la figlia, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate hanno arrestato, nel pomeriggio del 23 aprile scorso, un uomo di 29 anni, Mohamad Ouda, di origini marocchine, per “maltrattamenti contro familiari o conviventi”.

Violenza familiare e sequestro di persona

L’indagato, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe aggredito la compagna per futili motivi, sottraendole il passaporto e il telefono cellulare. Successivamente, si è allontanato dall’abitazione insieme alla figlia minore. La bambina è stata poi rintracciata dai Carabinieri e affidata alla madre.

Irregolarità sul territorio e sequestro dell’immobile

Dagli ulteriori accertamenti è emerso che l’intera famiglia è irregolare sul territorio italiano e viveva in un’abitazione del luogo senza un regolare contratto di locazione. Per questo motivo, l’immobile è stato sottoposto a sequestro e i proprietari sono stati deferiti in stato di libertà per “cessione di immobile a cittadini stranieri irregolari”.

L’arresto e la disponibilità all’autorità giudiziaria

Mohamad Ouda è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Salerno, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.