Battipaglia: Michele Gioia è il nuovo responsabile regionale dell’agricoltura per Fratelli d’Italia

La comunicazione ufficiale arriva attraverso una nota stampa che porta la firma del coordinatore cittadino Nunzio Vitolo.

Michele Gioia

Michele Gioia è il nuovo responsabile regionale dell’Agricoltura per Fratelli d’Italia.

«Grazie ad un intervento del Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli e del Coordinatore regionale Fdi Senatore Antonio Iannone, farà parte del dipartimento Agricoltura nazionale del partito come referente regionale. I dipartimenti – scrive Vitolo – hanno un ruolo importante, quali quello di funzioni di indirizzo relative a specifiche aree politico-istituzionali e quello di esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale. Un ruolo importante nel partito di governo nazionale e un riconoscimento straordinario per un rappresentante politico locale che siamo certi lo metterà al servizio del territorio».

Il commento di Michele Gioia è carico di emozione.

«È per me motivo di orgoglio – dice l’esponente politico – Sono felice di poter condividere questa notizia con la “mia Comunità”. Da oggi, grazie al Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli e al Senatore Antonio Iannone, farò parte del Dipartimento Nazionale dell’Agricoltura. Sarò uno dei 20 referenti Regionali per il comparto Agricolo sul territorio Nazionale. Un grazie va anche al Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrogida per aver permesso tutto ciò. Nulla avviene per caso, tutto è frutto di duro lavoro, perseveranza, sacrificio e soprattutto dell’amore per ciò che si fa coltivando una magnifica ossessione…bisogna avere fede e fiducia in se stessi. Tutto è possibile per coloro che credono. Mi impegnerò come sempre al massimo per svolgere al meglio questo compito per la mia comunità e non solo»