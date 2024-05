Rutino, solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Michele Arcangelo

Si sono svolti ieri, domenica 12 maggio, a Rutino, i solenni festeggiamenti in onore del Santo patrono San Michele Arcangelo. Una festa che si perde negli anni e una tradizione che si rinnova ogni seconda domenica del mese di maggio. Fede, tradizione, sorrisi e commozione per le tante persone che hanno affollato la piazza del paese per assistere alla Sacra Rappresentazione tra l’Angelo e il Diavolo, l’eterna lotta tra il bene e il male.

Ad interpretare l’angelo, quest’anno, è stata la piccola Melissa Matarazzo che ha avuto l’onore di indossare gli abiti, custoditi gelosamente, dell’arcangelo Michele.