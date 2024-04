2,5 milioni di euro per il cinema in Campania: bando per lo sviluppo e la produzione di opere audiovisive

Sono aperte le domande per i contributi a sostegno del cinema e dell’audiovisivo in Campania. La Regione ha stanziato 5 milioni di euro per il 2024, a valere sul “Piano operativo annuale di promozione dell’attività cinematografica e audiovisiva”.

Le risorse

2.500.000 euro per le opere audiovisive (di cui 500.000 euro per lo sviluppo)

per le opere audiovisive (di cui 500.000 euro per lo sviluppo) 1.300.000 euro per la promozione cinematografica (festival, rassegne, premi e altre iniziative)

per la promozione cinematografica (festival, rassegne, premi e altre iniziative) 700.000 euro per gli esercizi cinematografici

Un settore in crescita

Grazie alla Legge Regionale 30/16 “Cinema Campania”, il Piano Cinema annuale è diventato un elemento strutturale del sistema audiovisivo campano. La Regione Campania ha raggiunto una posizione di assoluta rilevanza nel panorama audiovisivo nazionale, sia in termini di attrattività come location che di visibilità del territorio. Gli incentivi regionali hanno permesso di:

Dare vigore ad iniziative già consolidate

Garantire spazio a nuove proposte e sperimentazioni

Sostenere le sale cinematografiche contro la crisi

Come presentare la domanda

Le domande di contributo possono essere presentate dal 30 aprile al 30 maggio 2024 sulla piattaforma www.pianocinemacampania.it.

La gestione del fondo

Anche quest’anno la gestione del fondo e dell’Avviso pubblico è affidata alla Fondazione in house Film Commission Regione Campania. La Fondazione fornisce i servizi di informazione e assistenza per la presentazione delle domande.