Salernitana Women: Cuomo acciuffa nel finale il Catania

Torna con un punto da Catania la Salernitana Women di coach De Risi: termina, infatti, 1-1 la ventesima giornata del campionato che vede le granata acciuffare il pari nel finale. Primo tempo bloccato con due squadre a combattere su ogni pallone: a metà frazione Vitale controlla bene un lancio lungo prima di siglare il vantaggio etneo che porta le due squadre negli spogliatoi. Nella ripresa le ospiti crescono e al 7’ si rendono pericolose con Mercede mentre alla mezzora Cuomo, dopo un’azione prolungata, non trova l’impatto giusto con il pallone da buona posizione. Pascale, poi, è prodigiosa alzando sulla traversa un tiro velenoso delle padrone di casa mentre nei minuti di recupero Cuomo ristabilisce la parità con un bel tiro che si infila nell’angolino. La Salernitana Women pareggia così a Catania.

Catania-Salernitana Women 1-1

Reti: 23’ pt Vitale, 48’ st Cuomo

Catania: Trentadue, Pietrini, Papaleo, Suriano, Gaglio, Fiorile, Basilotta (23’ st Barbarino), Di Stefano, Vitale (45’ st Scuto), Cammarata, Gattuso. All: Giuseppe Scuto

A disposizione: Largana, Musumeci, Russo, Ferlito, Laporta, Lanteri, Spina.

Salernitana: Pascale, Donnarumma (30’ st Colonnese), Cozzolino, Marino, Calvanese, Apicella, Sabatino (31’ pt D’Orso), Falivene, Mercede (18’ st Tulimieri), Olivieri, Cuomo. All. Valentina De Risi

A disposizione: Fusco, Apadula, Cicchetti, Longo, Cirillo, Giurbino.

Note Arbitro: Leonardo Di Mario (Sez. Ciampino)

Assistenti: Privitera Sergio (Sez. Catania) – Amedeo Sicai (Sez. Catania)

Ammonite: – Recupero: 1‘ pt, 4’ st.

Valentina De Risi: “Ottima ripresa, buon pari per un gruppo mai domo”

“La gara di Catania è stata dai due volti. Nel primo tempo siamo state più timorose, ci siamo schiacciate subendo il gioco delle nostre avversarie. Nella ripresa alcune variazioni hanno dato maggiori convinzioni di poter riprendere il risultato. Il pari credo sia giusto per quanto visto. Abbiamo dimostrato ancora, nonostante gli infortuni, di essere una squadra in salute. In campo le ragazze hanno mostrato sempre la giusta voglia di tornare almeno con un pari. La forza mentale che ha ora questo gruppo, mai domo, ha permesso di restare in gara sino alle battute finali. Non è un caso che alcuni risultati siano arrivati proprio nei minuti conclusivi. Determinazione e resilienza sono le parole che possono fotografare il nostro 2024”.