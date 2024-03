Salernitana Women: il Trastevere passa al “Vope”

La Salernitana Women cede al Trastevere nel match dello stadio “Volpe”: le ospiti si impongono per 0-3 siglando una rete nella prima e due nella ripresa. La prima vera occasione è per la Salernitana che al 17’ con Mercede, imbeccata da Sabatino, chiama agli straordinari Dilettuoso. Le granata vanno ad un passo dal vantaggio poco prima della mezzora ancora con Mercede che da buona posizione trova il guizzo provvidenziale ancora di Dilettuoso.

Al 34’ a segnare è invece il Trastevere che sul filo del fuorigioco presenta Serao libera di trafiggere Pascale. Al 39’ la Salernitana risponde con Olivieri che conquista un calcio di rigore per un fallo di mano di Ferrazza: dagli undici metri Cuomo, però, vede Dilettuoso respingere allontanando la minaccia.



Nella ripresa, dalla distanza, Cuomo al 10’ trova pronta Dilettuoso ma al 20’ Capellupo firma il raddoppio inserendosi con i tempi giusti dalla propria sinistra. Il Trastevere ha, poi, subito l’occasione anche per il tris ma Pascale chiude su Zuzzi. Dopo la mezzora si rivedono le padrone di casa con Cuomo e Olivieri ma è ancora la formazione ospite a trovare la rete con Zuzzi. Finisce così 0-3 per il Trastevere.

Salernitana Women-Trastevere 0-3

Reti: 34’ pt Serao, 20’ st Capellupo, 35’ st Zuzzi

Salernitana Women: Pascale, Longo (14’ st Donnarumma), Cozzolino, Marino (18’ st Tulimieri), Calvanese, Apicella (46’ st Cicchetti), Sabatino, Falivene, Mercede (22’ st Colonnese), Olivieri, Cuomo. All. Valentina De Risi A disposizione: Fusco, Apolito, Apadula, Cirillo, Genovese.

Trastevere: Dilettuso, De Angelis, Percuoco (40’ st Sheppard), Ferrazza, Bueckers, Berarducci, Mattei (9’ st Carosi), Cicchinelli, Serao (21’ st Zuzzi), Capellupo (28’ st Pedullà), Stivaletta (28’ st Passarani) All: Claudio Cifferi A disposizione: Zangari, Lore, Felici, Fabi.

Note Arbitro: Francesco Polizzotto (Sez. Palermo)

Assistenti: Luigi Pisani (Sez. Nocera Inf.) – Gabriele Federico (Sez. Agropoli)

Ammonite: Recupero: 2‘ pt, 5’ st. Angoli: 4-4

Le parole di coach De Risi

“Questa sconfitta non falsa il nostro percorso. Conosciamo bene la direzione del nostro cammino e stiamo lavorando duramente per questo. Le ragazze hanno meritato il mio applauso e quello dei tifosi. Siamo sulla strada giusta. Questa prestazione ha dimostrato che stiamo riducendo il gap dalle squadre davanti. il risultato è troppo severo per quanto fatto da noi, non meritavamo di perdere per 0-3 ma avevamo davanti una squadra di livello ottimo che gioca per il primato del girone. Noi, purtroppo, siamo state imprecise in alcune circostanze. Dobbiamo resettare questa sconfitta e pensare già alla trasferta di Catania continuando a sudare per questa maglia”.