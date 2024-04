Eccellenza è tempo di verdetti. Ecco cosa è successo nell’ultimo turno

Dopo gli ultimi 90’ minuti del campionato di Eccellenza girone B, sono stati emessi gli ultimi verdetti in vista dei play-off e dei play-out.

La zona playoff

Il Castel San Giorgio grazie alla vittoria di misura contro il Sant’Antonio Abate, accumula una distanza tale dal Buccino che gli permetterà di andar direttamente al turno successivo dei play-off.

Discorso invece diverso per Costa D’Amalfi e Scafatese, che si incontreranno in gara unica in casa del Costa D’Amalfi. La squadra della costiera avrà il vantaggio sia del campo sia del doppio risultato nei 120’ minuti; infatti in caso di parità nei 90’ minuti, si procederà ai supplementari, qualora dovesse permanere l’equilibrio passerà il turno la squadra classificata meglio (in questa circostanza il Costa D’Amalfi).

I playout

Discorso analogo in zona playout, con la Calpazio che ritrova la vittoria e conquista la salvezza, mentre il Sapri con la sconfitta maturata sul campo della Scafatese, sarà costretto a passare per i playout per raggiungere la salvezza.

Proprio il Sapri dovrà vedersela al “Covone” con l’Apice, con la possibilità di giocare sul doppio risultato per mantenere la categoria.

L’altro play-out sarà disputato tra Salernum Baronissi e Sant’Antonio Abate, con la squadra di Salerno che avrà il vantaggio dato dal miglior posizionamento.

Attendiamo i play-off e i play-out per dare un quadro definitivo della prossima Eccellenza.

Classifica

Sarnese 79

Castel San Giorgio 72

Costa D’Amalfi 66

Scafatese 63

Buccino 62

Agropoli 50

Giffoni 48

Santa Maria La Carità 43

Cervinara 42

Virtus Avellino 40

Calpazio 40

Città di Solofra 38

Salernum Baronissi 37

Sapri 37

Apice 36

S. Antonio Abate 36

Pro San Giorgese 34

Faiano 12

Risultati

Apice – Sarnese 3-3

Calpazio – Giffoni 2-0

Città Di Solofra – Agropoli 2-1

Costa D’Amalfi – Cervinara 2-1

Castel San Giorgio – S. Antonio Abate 1-0

Santa Maria La Carità – Pro San Giorgese 2-2

Scafatese – Sapri 2-1

Faiano – Salernum Baronissi 1-7

Virtus Avellino – Buccino 2-3

Play-off

Costa D’Amalfi – Scafatese

Castel San Giorgio (Passa al turno successivo)

Play-out

Salernum- S. Antonio Abate

Sapri – Apice