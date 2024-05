Una giornata dedicata al tema della legalità con protagonisti ospiti d’eccezione: gli alunni della scuola dell’infanzia paritaria “S. Antonio” di Sapri.

Un incontro voluto dalla scuola e organizzato dalla Compagnia dei Carabinieri di Sapri, diretta dal Capitano Francesco Fedocci, per avvicinare i più piccini alle forze dell’ordine. Per far comprendere ai più giovani l’intenso lavoro svolto dai Carabinieri con il fine ultimo di tutelare e salvaguardare l’intero territorio.