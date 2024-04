Serre, una tesi di laurea in memoria del Maestro e benefattore Attilio Valerio Conforti

L’amministrazione comunale di Serre, nei mesi scorsi aveva dato l’input affinché venisse redatto, e quindi messo nero su bianco, un lavoro dedicato al Maestro Attilio Valerio Conforti.

L’invito è stato colto da Gessica Viviani che ha dedicato il suo lavoro di tesi al Maestro Conforti, benefattore di Serre.

L’importanza dell’opera

“Il lavoro di Viviani, per il quale ci congratuliamo vivamente, rappresenta una delle poche tracce scritte riguardo alla biografia di Attilio Valerio Conforti, dalle origini al suo percorso di vita.

La tesi, frutto di ricerche e verifiche delle fonti, eterna la memoria di un uomo e della sua coniuge, Cristina Conforti, citata nell’opera, che tanto bene hanno fatto e continuano a fare, grazie al loro lascito testamentario, alla nostra Serre” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale guidata dal sindaco, Antonio Opramolla.

La tesi è stata discussa presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale, per il conseguimento del diploma accademico di II livello in “Strumentazione per Orchestra di fiati”.

Relatore del lavoro è stato il Maestro Paolino Addesso e il correlatore è stato il Maestro Col. Massimo Martinelli.

La tesi

“Nel lavoro è stata tracciato il profilo di un uomo e Maestro che ha amato e rispettato la vita, l’amicizia, non si è mai tirato indietro nell’aiutare il prossimo e non ha mai dimenticato il suo paese natio, Serre” ha affermato Viviani che ha ringraziato, tra gli altri, il Comune di Serre per le indicazioni e il continuo supporto alle ricerche ricevuto .

Il lavoro sarà presentato il 24 luglio in concomitanza con la premiazione del concorso dedicato ai coniugi Conforti e con la festa di Santa Cristina.

“È fonte di immensa felicità per noi tutti vedere il ricordo dei coniugi Conforti resta vivo e che se ne può offrire una traccia scritta alla comunità. È bello constatare che le opere di bene che hanno compiuto i coniugi Conforti continuano ad ispirare e a migliorare le generazioni presenti e, siamo certi, future” hanno concluso gli amministratori.