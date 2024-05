Capaccio Paestum: al Next si celebra la “Giornata dell’Europa”

In occasione della giornata della pace e unità in Europa la MoVi Campania, l’Associazione CISIM in collaborazione con il Comune di Capaccio e le Ambascitrici Erasmus+ hanno organizzato per domani, 10 maggio, un appuntamento al Next, l’ex Tabacchificio in località Cafasso.

La ricorrenza

La data segna l’anniversario della storica dichiarazione in cui l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee.

Le finalità

L’appuntamento servirà per rilanciare la sfida dei padri fondatori dell’UE a stimolare le associazioni, il mondo imprenditoriale, sindacale e istituzionale a farsi promotori di esperienze di mobilità dove l’Europa si vive, si pratica, diventa opportunità di crescita e rinascita. La giornata prenderà il via alle ore 18:00 con l’accoglienza e i saluti istituzionali. Successivamente si parlerà di Europa e Erasmus+ prima di concludere con un confronto e dibattito.