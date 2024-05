Sapri: dopolavoro ferroviario, elette le cariche sociali

Vincenzo Ferraro è stato votato all’umanità Presidente, Bruno Morabito è stato eletto Vicepresidente. Al Consigliere Angelo Carelli è andata la carica di Amministratore e il giovane socio Emmanuele Gatto è stato nominato Segretario.

Le elezioni

La seduta di insediamento presieduta dal Consigliere anziano Mario Fortunato ha avuto luogo questa mattina, alle ore 11, presso la sede del dlf in piazza Vittorio Veneto, a Sapri.

Ecco gli eletti

Erano presenti i neo consiglieri: Vincenzo Ferraro, Angelo Carelli, Mario Fortunato, Bruno Morabito, Giulio Bottino, Luciano Schirripa. Assente Vincenzo Ferraioli in viaggio di nozze.

Gli obiettivi

Con l’elezione delle cariche sociali, il nuovo Consiglio Direttivo del Dlf di Sapri ha tutte le carte in regola per cominciare a realizzare il programma e i propositi enunciati prima delle elezioni, che dovrebbero riportare il Sodalizio dei ferrovieri ad occupare un posto di primo piano non solo nella Città di Sapri .