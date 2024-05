Agropoli: nuove tariffe e abbonamenti per i parcheggi

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato dei provvedimenti per i parcheggi a pagamento sul territorio comunale. Nello specifico sono state introdotte nuove tariffe e abbonamenti per i parcheggi a pagamento.

Aree di sosta a pagamento

Le aree di parcheggio a pagamento sono suddivise in 7 fasce tariffarie, con prezzi che variano da € 1,00 a € 3,00 l’ora a seconda della zona e del periodo dell’anno. Sono disponibili anche le aree di sosta riservate ai camper a pagamento.

Fasce tariffarie:

1 euro all’ora o frazione

Via Diaz, via Napoli, Piazza della Repubblica, Piazza Margiotta, via Piave, piazza Pecora, viale Europa, via Chili, via Pio X

01/10 – 31/05 dalle 08:00 alle 24:00

Ultimo tratto Lungomare

15/06 – 15/09 dalle 08:00 alle 02:00

Via Diaz e via Napoli

01/06 – 30/09 dalle 08:00 alle 02:00

Piazza Chili

01/10 – 31/05 dalle 14:00 alle 24:00

Scuole Medie e via Romanelli

01/06 – 30/09 dalle 08:00 alle 02:00

Parcheggio Landolfi

01/10– 31/03 dalle 0:00 alle 24:00

Dalle 08:00 alle 20:00 Sosta gratuita entro 60 minuti

Area di Parcheggio Via De Gasperi, dal n.c. 94 al n.c. 34

01/01 – 31/12 dalle 08:00 alle 20:00

2 euro la prima frazione e 1 euro le successive

Piazza Gallo, Lungomare

01/10 – 31/05 dalle 08:00 alle 24:00

01/06 – 30/09 dalle 08:00 alle 02:00

Castello

01/10 – 31/05 dalle 08:00 alle 24:00 – importo massimo € 5,00 al giorno

01/06 – 30/09 dalle 08:00 alle 02:00– importo massimo € 5,00 al giorno

Area di parcheggio identificata dal n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 17, n. 21

Piazza Merola, via Colombo, piazza della Repubblica, Piazza Margiotta, via Piave, piazza Pecora, viale Europa, via Chili, via Pio X, Testene, Lido Azzurro

01/06 – 30/09 dalle 08:00 alle 02:00

Piazza Chili

01/06– 30/09 dalle 14:00 alle 02:00

Parcheggio Landolfi

01/01– 31/12 dalle 0:00 alle 24:00

Dalle 08:00 alle 20:00 Sosta gratuita entro 45 minuti

Trentova

16/06– 15/09 dalle 8:00 alle 20:00 – importo massimo € 7,00 al giorno

€ 1,00 la prima ora ed € 0,50 le ore successive

Via Lanterna e via Vienna

01/06 – 30/09 dalle 08:00 alle 24:00

2 euro intera giornata

Trentova

1/05 – 15/06 e 16/09 – 31/10 dalle 08:00 alle 20:00

3 euro intera giornata

Stadio Guariglia, Area Mercato, Piazza Mediterraneo – area Fornace

€ 2,50 la prima ora ed € 1,50 le ore successive;

Porto

01/01 – 31/12 dalle 00:00 alle 24:00 – importo massimo € 10,00 al giorno

Il pagamento della sosta può essere effettuato tramite i parcometri o le specifiche App di pagamento per rendere la sosta più pratica e più veloce.

Abbonamenti

Sono disponibili diverse tipologie di abbonamenti per residenti e non residenti, giornalieri, mensili, semestrali e annuali. I prezzi degli abbonamenti variano da € 20,00 a € 180,00 a seconda della tipologia e della durata. Sono previsti anche abbonamenti agevolati per famiglie, attività commerciali e portuali, motocicli e ciclomotori, titolari di posti barca e strutture ricettive.

Queste le tariffe:

Abbonamento Annuale per i residenti nel Comune di Agropoli €. 120,00

Abbonamento Annuale per i residenti nel Comune di Agropoli Family €. 80,00

Abbonamento Annuale per i residenti nel Comune di Agropoli over 65 €. 60,00

Abbonamento Semestrale per i residenti nel Comune di Agropoli €. 80,00

Abbonamento annuale area portuale dipendenti di attività che insistono nell’area porto regolarmente assunti, o di attività che offrono servizi continuativi all’interno dell’Area Portuale €. 50,00

Abbonamento annuale area portuale titolari posto barca pontili comunali €. 50,00

Abbonamento annuale area portuale titolari posto barca pontili privati €. 75,00

Abbonamento annuale area portuale per titolari posto barca e di abbonamento area portuale pontili privati, per accesso molo sovraflutto €. 75,00

Abbonamento annuale motocicli e ciclomotori area portuale per residenti nel Comune di Agropoli o titolari di posto barca €. 30,00

Abbonamento accesso titolari concessione demaniale all’interno del Porto €. 50,00

Abbonamento Mensile per i residenti nel Comune di Agropoli e per i titolari e dipendenti di attività commerciali e portuali che insistono nel territorio comunale €. 20,00

Abbonamento Annuale per i non residenti nel Comune di Agropoli €. 180,00

Abbonamento annuale per attività commerciale o professionale che hanno domicilio fiscale nel Comune di Agropoli €. 150,00

Abbonamento Mensile non residenti €. 50,00

Abbonamento Quindicinale non residenti €. 30,00

Abbonamento giornaliero non residenti € 10,00

Abbonamenti Mensili Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere acquistabili minimo 2 per € 40 €. 20,00

Abbonamento annuale di prossimità struttura ricettive per ogni camera autorizzata €. 60,00

Parcheggi gratuiti

Il Comune ha inoltre riservato dei parcheggi gratuiti per le donne in gravidanza o per chi accompagna minori fino a 2 anni, i cosiddetti “Parcheggi Rosa“. Per usufruire di tali stalli è necessario dotarsi di apposito contrassegno.

In questo modo il l’amministrazione comunale Agropoli, mira a migliorare la mobilità urbana e a facilitare l’accesso ai servizi da parte di cittadini e i molteplici turisti che durante il periodo estivo visitano il comune cilentano.