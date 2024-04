Castellabate, erosione costiera: monta la polemica. Imbrattato il muretto della spiaggia di “Marina Piccola”

Il fenomeno dell’erosione costiera è una problematica importante per diversi Comuni del Cilento, tra cui anche Castellabate. Nei giorni scorsi, nei pressi della spiaggia di Marina Piccola, era comparsa una scritta di colore rosso che recitava e denunciava la situazione: “Il tempo passa, la spiaggia scompare. Fate qualcosa”. Immediatamente l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Marco Rizzo, aveva provveduto al ripristino e alla pulizia del muretto, ma a distanza di poche ore la scritta è nuovamente tornata.

“Volete male alla nostra terra”

Sulla questione è intervenuta anche Nicoletta Guariglia, Assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente del Comune di Castellabate: “Ieri questo messaggio scritto da 2 (non so come definirli ) era stato ripristinato dai ragazzi della Castellabate servizi. il messaggio era arrivato forte e chiaro e insieme al lui anche lo scempio fatto! Oggi i bontemponi ben addestrati lo hanno riproposto. Invito gli artefici a venire nelle sedi opportune a consultare gli atti e a verificare il lavoro che gli uffici stanno facendo per risolvere un problema GRAVISSIMO ,che non è proprio caduto dal cielo! Per potersi esprimere esistono , i social , gli articoli di giornale, IL CONFRONTO cosa che non è mai venuta meno da parte nostra. Nel frattempo gli unici che vogliono male alla nostra terra , siete proprio voi ! E questa è la dimostrazione!”

Il problema di Marina Piccola

La spiaggia interessata del fenomeno dell’erosione costiera è una delle più belle e storiche dell’intero territorio. Nel corso degli anni, però, a causa di questa problematica, la spiaggia si è velocemente ritirata fino a quasi scomparire. Già nel passato erano stati realizzati dei significativi lavori di mitigazione dell’erosione costiera che non hanno sortito gli effetti sperati. Ad oggi, l’attuale Amministrazione Comunale ha richiesto lo stanziamento delle risorse necessarie per porre un freno alla spinosa questione e i lavori dovrebbero a breve ripartire.