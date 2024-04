Almanacco del 28 aprile 2024: santi, notizie ed eventi

Siamo nell’almanacco del 28 Aprile. Ecco una guida completa alle ricorrenze, agli eventi e alle figure di spicco legate a questa data.

Santi del Giorno

Santa Valeria (Martire)

San Vitale (Martire)

Beati Lucchese (Lucesio, Lucio o Lucchesio) e Buonadonna (Sposi, terziari francescani)

San Pietro Chanel (Sacerdote e Martire)

San Panfilo di Sulmona

San Primiano (Martire di Larino)

San Prudenzio di Tarazona (Vescovo)

Sant’Afrodisio di Beziers (Vescovo)

Sant’Ursicino (Martire)

Santa Gianna Beretta Molla (Madre di famiglia)

Accadde Oggi

Nel 1937, sono stati inaugurati gli studi di Cinecittà, che compiono oggi 86 anni. Da strumento di propaganda e di “distrazione di massa” nato negli anni bui del regime, Cinecittà diventa in poco tempo la grande fabbrica di sogni made in Italy, capace di tenere…

Nel 1975, è stato fondato il Fondo per l’Ambiente Italiano, che compie oggi 48 anni. Storia, arte e natura da salvare e restituire ai cittadini italiani, rinverdendo in questi ultimi la consapevolezza e l’orgoglio di avere a pochi passi da casa un patrimonio inestimabile da…

Nati in questo giorno

Nel 1961 è nata Laura Boldrini, che compie oggi 62 anni. Terza donna a ricoprire lo scranno più alto di Montecitorio, è un’esponente di primo piano della politica italiana e una strenua paladina dei diritti delle donne e dei rifugiati.

Nel 1908 è nato Oskar Schindler, che compie oggi 115 anni. «Chiunque salva una vita salva il mondo intero.» è scritto nel Talmud babilonese, testo sacro dell’Ebraismo. Una massima che ispirò la vita di quest’imprenditore tedesco che…

Nati… sportivi

Nel 1960 è nato Walter Zenga, che compie oggi 63 anni. Nato a Milano, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Portiere di fama mondiale, è stato eletto per tre volte consecutive, dal 1989 al 1991, miglior portiere del mondo…

Eventi Sportivi

Nel 2010, l’Inter ha superato il Barcellona e si è qualificata per la finale di Champions League, che si è svolta 13 anni fa. La posta in palio era altissima: l’accesso in finale di Champions League, a Madrid contro il Bayern Monaco. Il risultato della partita di andata a San Siro del 20 aprile era stato di 3 a 1 per l’Inter

