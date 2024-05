Regione Campania convoca incontro per il futuro di Fos di Battipaglia: in gioco 300 posti di lavoro

La Regione Campania, in risposta alle richieste di sindacati e lavoratori, ha convocato un incontro per discutere il futuro dello stabilimento Fos di Battipaglia di Prysmian. L’incontro, in programma per il prossimo 10 maggio a Napoli, si concentrerà sul piano sociale per scongiurare la perdita di circa 300 posti di lavoro e la chiusura definitiva del sito produttivo di fibre ottiche.

La situazione attuale

Nelle scorse settimane, un potenziale acquirente ha presentato un’offerta non vincolante per acquisire lo stabilimento. Tuttavia, le sue reali intenzioni non sono ancora chiare.

Un barlume di speranza

Pochi giorni fa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha annunciato la possibilità di vendita e rilancio del sito, anche grazie alla modifica degli standard qualitativi delle fibre ottiche da impiegare nei cantieri italiani, ottenuta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) su richiesta del ministro Adolfo Urso.

Richiesta di proroga per la chiusura

Il ministro Urso ha inoltre chiesto a Prysmian di prorogare lo spegnimento dell’impianto per consentire di condurre la trattativa con il potenziale acquirente con maggiore serenità. Tuttavia, questa richiesta sembra essere rimasta inascoltata, con l’azienda che ha già avviato il piano per la messa in sicurezza e lo spegnimento del sito.