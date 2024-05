Castellabate: dopo un anno di assenza torna la spettacolare “Corsa della Sirena Leucosya”

Dopo un’assenza durata un anno, la “Corsa della Sirena Leucosya” è pronta a ripartire con il suo decimo anniversario, promettendo uno spettacolo podistico indimenticabile. L’evento, inserito nel calendario FIDAL Campania 2024, prenderà il via Sabato 18 Maggio, coinvolgendo gli appassionati di corsa in un percorso mozzafiato.

L’evento

L’organizzazione affidata alla asd ‘Atletica Castellabate’, presieduta da Antonio Cardone, in collaborazione con asd ‘La Marcialonga di Castellabate-Newcastle’, guidata da Nicola Paolillo, ha messo insieme un evento di grande spessore, supportato dal Forum delle associazioni di Castellabate e patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Castellabate, dalla Provincia di Salerno, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dall’ASI e dal Coni. L’assistenza sanitaria sarà fornita dall’associazione Tommy 125, mentre il ruolo di speaker sarà ricoperto da Gennaro Varrella.

Ecco il percorso

La corsa, lunga circa 10 km, avrà come suggestivo sfondo la costa mitologica dove la sirena Leucosya tentò di incantare Ulisse, senza successo. Il percorso, che ogni anno subisce delle variazioni logistiche, quest’anno avrà il suo raduno e arrivo in piazza Comunale a San Marco dalle ore 16:00. Gli atleti partiranno da Ogliastro Marina, raggiungibile tramite navetta, con partenza a 300 metri dall’ingresso della tenuta di Punta Licosa. Il via sarà dato alle ore 18:00, con il tragitto che attraverserà la suggestiva pineta di Punta Licosa fino al mare, per poi dirigere verso il sentiero di ‘Vallone Alto’, recentemente risistemato. Una novità di questa edizione sarà il passaggio per il sentiero ‘La Grotta’, una tappa significativa per gli atleti che si dirigono verso il traguardo in discesa leggera, nel centro di San Marco. Per coloro che desiderano partecipare, è possibile consultare il regolamento e effettuare l’iscrizione online su camelotsport.it.

Antonio Cardone e Nicola Paolillo, rispettivamente presidenti della asd ‘Atletica Castellabate’ e dell’asd ‘La Marcialonga di Castellabate-Newcastle’, esprimono la loro eccitazione per il ritorno di questo evento molto atteso: “La corsa è amatissima dagli atleti perché attraversa i luoghi più suggestivi del nostro patrimonio paesaggistico, offrendo un’esperienza indimenticabile. Siamo entusiasti di festeggiare insieme il decimo anniversario e ringraziamo tutti i nostri partner, sponsor e partecipanti che hanno reso possibile questo evento.”